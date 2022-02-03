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Мать рассказала о редком заболевании дочери с разноцветными волосами и ресницами

11-летняя девочка родилась с полиозом, из-за которого ее волосы имеют разный оттенок

Фото: jamiekeim / Reddit

Жительница Англии рассказала о своем ребенке, который родился с разноцветными ресницами и волосами на голове. Ее слова приводит Mirror.

35-летняя медсестра Дженни Хилл (Jenny Hill) объяснила, что ее дочь, 11-летняя Белла (Bella), родилась с редким заболеванием, полиозом (уменьшение или отсутствие меланина (или цвета) в волосах головы, бровях, ресницах или любой другой зоне — прим. «Ленты. ру»). В связи с этим девочка от природы обладает разным оттенком прядей: часть волос у ее лица имеют русый оттенок, а область на затылке — белый. Помимо этого, ресницы на правом глазу Беллы светлые, а на правом темные.

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«Это действительно уникально. Летом темная сторона волос Беллы становится светлее, а блондинистая приобретает холодный оттенок. Мы видели похожую прическу у другого человека лишь один раз в жизни. Это был мальчик в супермаркете, у которого торчала светлая прядь», — поделилась мать Беллы.

Хилл отметила, что ее дочь любит причесываться так, чтобы было видно либо только темные, либо исключительно светлые волосы. Так, надевая более женственную одежду или вещи в пастельных тонах, Белла скрывает русые пряди и оставляет на виду лишь блондинистые. В то же время при выборе спортивного стиля девочка отдает предпочтение темным волосам.

Ранее в январе стало известно о женщине, которая поседела будучи ребенком и отрастила 152-сантиметровые волосы. 30-летняя Анна Шепард рассказала, что обнаружила у себя первую седую прядь в 13 лет. В 14 лет женщина вдохновилась фольклором, приняла свою особенность и начала отращивать волосы. На данный момент их длина достигает 152,4 сантиметра.

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Таисия Косинцева
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