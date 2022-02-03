Туристам рассказали о способе обезопасить себя при проживании в гостинице

Эксперты туротрасли назвали путешественникам способ обезопасить себя при проживании в отеле. Об этом пишет издание The Sun.

Так, специалисты рассказали, что перед заселением в гостиницу всегда нужно проверять исправность дверного замка в номере. «Большинство отелей используют электронные ключ-карты, чтобы открывать двери номеров, и любой, у кого она есть, может зайти к вам», — предупредили они.

Кроме того, надежнее закрывать дверь на замок, засов или цепочку, которую никто не сможет открыть. Если они не работают или их нет вообще, туристам порекомендовали попросить другую комнату.

Ранее в январе американец, работавший тайным покупателем в отелях, раскрыл три способа бесплатно получить улучшенный вариант размещения. Так, специалист порекомендовал бронировать номера напрямую через сайт гостиницы, а не через сторонние онлайн-сервисы или платформы. По его словам, так отдыхающие покажут свою лояльность, и у них будет больше возможности получить хороший номер.

