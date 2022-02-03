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Туристам рассказали о способе обезопасить себя при проживании в гостинице

Эксперты туротрасли порекомендовали туристам закрывать дверь в номере отеля на замок

Фото: Shutterstock

Эксперты туротрасли назвали путешественникам способ обезопасить себя при проживании в отеле. Об этом пишет издание The Sun.

Так, специалисты рассказали, что перед заселением в гостиницу всегда нужно проверять исправность дверного замка в номере. «Большинство отелей используют электронные ключ-карты, чтобы открывать двери номеров, и любой, у кого она есть, может зайти к вам», — предупредили они.

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Кроме того, надежнее закрывать дверь на замок, засов или цепочку, которую никто не сможет открыть. Если они не работают или их нет вообще, туристам порекомендовали попросить другую комнату.

Ранее в январе американец, работавший тайным покупателем в отелях, раскрыл три способа бесплатно получить улучшенный вариант размещения. Так, специалист порекомендовал бронировать номера напрямую через сайт гостиницы, а не через сторонние онлайн-сервисы или платформы. По его словам, так отдыхающие покажут свою лояльность, и у них будет больше возможности получить хороший номер.

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Валентина Процкова
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