Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В «Роскосмосе» запланировали сбросить с вертолета часть космического корабля

«Роскосмос» 4 раза сбросит часть космического корабля «Орел» с вертолета для ее проверки

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

«Роскосмос» запланировал сбросить возвращаемый аппарат, часть космического корабля «Орел», с вертолета четыре раза для проверки его системы приземления, сообщили в Telegram-канале госкорпорации в среду.

В сообщении также рассказали о графике испытаний корабля, которые пройдут на космодроме «Восточный». Они начнутся в 2023 году с тестирования системы аварийного спасения на стартовом комплексе — с отстрелом, уводом и приземлением корабля в безопасном районе. Затем пройдут проверки системы спасения при выведении на ракете-носителе, заявили в «Роскосмосе».

Ранее сообщалось, что летные испытания российского перспективного лунного космического корабля «Орел» на тяжелой ракете «Ангара» могут быть растянуты «в соответствии с более рациональным графиком», поскольку штатная ракета для этого корабля — ракета сверхтяжелого класса, а не «Ангара».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Канцлер Германии анонсировал встречу с Путиным
Коренные американцы добились миллионов долларов от фармацевтического гиганта
Российский банк перевел часть сотрудников на рабочую четырехдневку
В «Роскосмосе» запланировали сбросить с вертолета часть космического корабля
В США объяснили неспособность России построить атомный авианосец
Сборную России по хоккею пристыдили за отказ лететь с другими олимпийцами
84-летний хореограф вспомнил о самых популярных танцах в СССР
Аргентинские военные пришли на помощь российскому научному кораблю
На территорию Пентагона проникла курица
SpaceX запустила ракету со спутником для нужд американской разведки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.