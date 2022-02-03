В «Роскосмосе» запланировали сбросить с вертолета часть космического корабля

«Роскосмос» запланировал сбросить возвращаемый аппарат, часть космического корабля «Орел», с вертолета четыре раза для проверки его системы приземления, сообщили в Telegram-канале госкорпорации в среду.

В сообщении также рассказали о графике испытаний корабля, которые пройдут на космодроме «Восточный». Они начнутся в 2023 году с тестирования системы аварийного спасения на стартовом комплексе — с отстрелом, уводом и приземлением корабля в безопасном районе. Затем пройдут проверки системы спасения при выведении на ракете-носителе, заявили в «Роскосмосе».

Ранее сообщалось, что летные испытания российского перспективного лунного космического корабля «Орел» на тяжелой ракете «Ангара» могут быть растянуты «в соответствии с более рациональным графиком», поскольку штатная ракета для этого корабля — ракета сверхтяжелого класса, а не «Ангара».