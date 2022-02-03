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В США назвали недостатки новых внедорожников для армии

Пентагон признал низкую эффективность перспективных машин ISV

Фото: GM Defense

Американские армейские внедорожники Infantry Squad Vehicle (ISV) признали неэффективными в бою. Недостатки новых машин назвали в отчете отдела эксплуатационных испытаний и оценки DOT&E (Director of Operational Test and Evaluation) Министерства обороны США, который опубликовали в четверг. Об этом сообщает Breaking Defense.

В отчете ведомство отметило, что ISV может выступать в качестве транспортера в умеренных условиях. При этом машина обеспечивает недостаточную защиту экипажа. Также ISV лишена необходимых средств связи.

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В DOT&E подчеркнули, что в ходе испытаний летом рота на ISV не могла реализовать преимущество неожиданности легкой машины и в большинстве миссий несла потери. Конструкция машины мешала бойцам готовить оружие к ведению огня. Также ISV не может перевозить припасы, которые необходимы для выполнения задач отделения.

В публикации отмечают, что в отчет внесли план по улучшению машины, который лишит ISV выявленных недостатков.

Infantry Squad Vehicle предназначена для оперативной переброски подразделений. В 2020 году компания GM Defence получила контракт на поставку машин Пентагону. В основе ISV лежит платформа гражданского пикапа Chevrolet Colorado ZR2. Машина получила усиленную подвеску и двигатель мощностью 186 лошадиных сил.

В январе «Военно-промышленная компания» сообщила о завершении испытаний автомобиля «ВПК-Урал».

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Даниил Иринин
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