Италия смягчила коронавирусные ограничения для привитых «Спутником V» туристов

Власти Италии смягчили коронавирусные ограничения для туристов, привитых от COVID-19 не признанными в Евросоюзе вакцинами, в том числе «Спутником V». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительственного дворца Киджи.

Теперь находящимся в Италии иностранным путешественникам разрешили пользоваться услугами, требующими наличия сертификата о вакцинации, при предъявлении результата теста на коронавирус. Речь идет о возможности заселения в отель, передвижения на общественном транспорте, входе в музейные комплексы, театры, рестораны, бары и кафе.

Согласно нововведениям, приниматься будут результаты ПЦР или экспресс-теста на антиген к COVID-19. Сроки действия анализов составляют 48 и 72 часа соответственно.

По словам министра здравоохранения Роберто Сперанца, «это решение позволит решить многие проблемы и дает важные возможности в секторе туризма». При этом глава ведомства отметил, что данное решение не влияет на существующие ограничения на въезд в страну. Согласно действующим правилам, ряд стран, включая Россию, входит в список государств, из которых въезд с туристическими целями не разрешен.

Ранее в январе побывавшая в Италии отечественная путешественница пообщалась с местными жителями и назвала удивляющие их факты о России. Туристка рассказала, что больше всего иностранцев поразила доступность отечественного жилья.

