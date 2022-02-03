Оценена возможность снижения курса доллара до 23 рублей

Достичь снижения курса доллара до справедливых, по версии авторов «индекса бигмака», 23 рублей невозможно, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что такой низкий курс американской валюты России и не нужен.

Ранее рубль назвали самой недооцененной валютой мира по «индексу бигмака». По данным авторов исследования, в США бигмак стоит 5,81 доллара (около 444 рублей — прим. «Ленты.ру»), а в России — 135 рублей, что приблизительно составляет 1,77 доллара. Справедливый курс российской валюты, по их мнению, должен быть 23,24 рубля за доллар.

При своей курьезности «индекс бигмака» показывает некую корреляцию, так как он достаточно емкий и включает в себя много компонентов: зерно, мясо, транспорт, энергию, стоимость аренды площадей, считает Беляев. Однако, по его словам, реальный курс между двумя валютами складывается по реальному спектру торгуемых товаров, который значительно уже, чем продукты, используемые при приготовлении бигмака.

Реальность курса по «индексу бигмака»

Чтобы рубль приобрел такие пропорции по отношению к доллару, Россия должна повысить эффективность экономики, а также расширить спектр внешней торговли, считает Беляев.

«Во внешнюю торговлю выходят те товары, которыми не располагают другие страны, но они нужны им, допустим, для развития экономики. Это энергетические товары, редкоземельные металлы, которые лежат в основе электроники. Или вы должны производить товары широкого производства и потребления, но значительно более качественно и эффективно по сравнению с конкурентами, которые с вами будут сталкиваться на международном рынке», — отметил экономист

По мнению экономиста, достигнуть курса, который предполагает «индекс бигмака», не только нереально, но и в этом нет особой необходимости. Гораздо важнее, на его взгляд, заниматься внутренней экономикой, повышать ее эффективность, создавать высококлассные высокооплачиваемые рабочие места.

Наше колоссальное преимущество заключается в том, что у нас, по сравнению с западноевропейскими странами, ненасыщенный внутренний рынок. Имеется в виду не столько даже потребительский, сколько рынок корпоративного сектора. Развивать внутреннюю экономику, больше производить даже потребительские товары, которые являются конечными во всем производственном цикле — на это нам надо ориентироваться, скорее, чем на какие-то экспортные составляющие Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик

Соотношение рубля и доллара в ближайшие месяцы

Поскольку состояние экономики России находится в стационарном режиме, есть позитивное развитие, но не очень быстрое, отметил Беляев. То же происходит в США, радикальных изменений в соотношении рубля и доллара в ближайшее время, как минимум полгода, мы не увидим, считает экономист.

«Фундаментальные значения курса рубля и доллара определены и вряд ли будут меняться. Рубль где-то на уровне 75-76 рублей за доллар. Возможны колебания под влиянием внешних факторов, мы видели, что доллар подскочил до 78 рублей, но потом он скорректировался до фундаментальных значений, но чем выше он отклонится, тем скорее он вернется к фундаментальному значению», — заключил он.

Ранее российская валюта укрепилась на фоне слов пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова по поводу анонсированных санкций США в отношении Москвы. Как заявил представитель Кремля, у России есть планы по минимизации последствий после возможного введения запрета российским банкам проводить ряд операций в долларах.