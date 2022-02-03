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Россия нацелилась на лидерство в производстве «нового золота»

Россия может стать одним из основных мировых поставщиков меди

Фото: Sascha Schuermann / Getty Images

Россия намерена стать одним из крупнейших производителей меди в мире, об этом сообщает Financial Times. Страна нацелилась на лидерство в производстве «нового золота» на фоне движения мира к низкоуглеродной экономике.

В Сибири реализуются два металлургических проекта с прицелом на главную роль меди в мировом энергопереходе: Удоканское месторождение в Забайкалье и рудник в Баимской на Чукотке. Последний планируют запустить в 2027 году, а Удоканское месторождение намерены ввести в эксплуатацию уже в этом году. К 2026 год годовой объем производства может составить до 400 тысяч тонн меди. Для разработки рудника потребуется около семи миллиардов долларов инвестиций.

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«По объемам производства мы войдем в десятку крупнейших производителей меди в мире»,— отметил Валерий Казикаев, председатель правления компании «Удоканская медь», разрабатывающей одноименное месторождение. Главный аналитик BCS Global Markets в Москве Кирилл Чуйко полагает, что у России есть потенциал стать одним из основных мировых поставщиков металла.

«Нынешняя цена на медь отражает неэффективность медных проектов в мире, в первую очередь геологические проблемы. Российские производители делают все, чтобы выжать из ситуации максимум», — добавил он.

В горизонте 10-20 лет доля металлов, востребованных в зеленой энергетике, в российском экспорте должна расти более высокими темпами по сравнению с долей нефти и газа, подчеркнул аналитик по металлам Fitch Ratings Юлия Бучнева. Руководители Удоканского и Баимского месторождений уверены, что при текущих ценах на медь инвестиции окупятся примерно через десять лет.

Ранее миллиардер Алишер Усманов назвал медь «новым золотом» и спрогнозировал резкий рост спроса на нее. Он пояснил, что название оправдано списком отраслей, напрямую зависящих от меди. Это телекоммуникации, электромобили и аккумуляторные батареи, системы возобновляемых источников энергии, улавливание и хранение углерода.

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Мария Строителева
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