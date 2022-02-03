Врач предупредила об опасности контактных линз при коронавирусе

Использование контактных линз может увеличить риск заражения коронавирусом. Об этом «Ленте.ру» заявила офтальмолог, доктор медицинских наук, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова.

«Международное офтальмологическое сообщество рекомендовало исключить использование контактных линз. В период пандемии стоит использовать либо очки, которые будут тщательно обработаны, либо сделать лазерную коррекцию зрения», — предупредила врач, рассказывая об опасности линз.

Связано это в первую очередь с тем, что человек, использующий контактные линзы, вынужден постоянно соприкасаться с поверхностью глаза. Это несет высокий риск заражения.

«Информация о том, что вирус может попадать в организм через глаза, появилась в самом начале пандемии. Уже тогда возникли первые рекомендации мыть руки и не касаться глаз», — отметила Шилова.

Ранее о том, что глаза могут быть «входными воротами» для омикрон-штамма коронавируса, рассказал генетик Андрей Исаев. По его словам, у таких больных часто одним из первых симптомов заражения является конъюнктивит.