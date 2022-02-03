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Мишустин провел встречу с Кадыровым

Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым

Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кабмин.

Глава Чечни находится в Москве в командировке. Накануне его принял президент России Владимир Путин. Кадыров рассказал, что у него по поручению главы государства пройдут встречи в правительстве.

Ранее он назвал доброй встречу с Владимиром Путиным, состоявшуюся в Кремле 2 февраля. Были острые вопросы, в которых как всегда нужно было личное участие главы государства. В заключение Кадыров добавил, что президент России всегда поддерживает Чечню.

3 февраля представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в ходе встречи Путин обсудил с Кадыровым хозяйственные дела, вопросы социально-экономического развития республики, а также работу правоохранительных органов. «Кадыров пришел с конкретными темами по экономическим проектам, они обсуждались», — подчеркнул пресс-секретарь.

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Юлия Ямпольская
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