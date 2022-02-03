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Сломавшему руку оперативнице инспектору ГИБДД запросили меру пресечения

В Петербурге следствие запросило домашний арест инспектору ГИБДД за драку с оперативницей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге следствие попросило суд отправить под домашний арест инспектора ГИБДД, сломавшего руку сотруднице угрозыска. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Ходатайство об избрании меры пресечения поступило в Василеостровский районный суд. Как уточнила Лебедева, обвиняемый не признал вину.

Ранее сообщалось, что начальник отдела ГИБДД вступился за подравшегося с оперативницей подчиненного. Он назвал действия подчиненных правомерными.

Конфликт между инспекторами ГИБДД и девушкой-оперативником угрозыска произошел 1 февраля в отделе полиции Василеостровского УМВД. Инспекторы увидели у оперативницы кобуру и потребовали показать служебное удостоверение. Она в ответ заявила, что работает в отделе, ее слова подтвердили и находившиеся в дежурной части коллеги-полицейские.

Разговор на повышенных тонах закончился дракой. Девушка толкнула сотрудника ГИБДД, после чего он повалил ее на пол и скрутил, сломав руку. Всех участников конфликта уволили. На инспектора завели дело о превышении полномочий.

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Мария Рубникович
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Сломавшему руку оперативнице инспектору ГИБДД запросили меру пресечения
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