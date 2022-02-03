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Свидетель по делу сына судьи о заказном убийстве ничего не вспомнил под гипнозом

«Ъ»: свидетель по делу Николая Кондрата ничего не вспомнил под гипнозом

Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва»

Свидетель по делу об организации убийства не вспомнил деталей поездки, совершенной в день преступления. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Речь идет об убийстве Кирилла Игитханяна, водителя сына российского судьи Елены Кондрат Николая, с которым у последнего произошел конфликт. Ранее по этому делу был осужден Никита Мацнев. Свидетелем по делу является водитель «Яндекс.Такси». Как следует из судебных документов, маршрут такси пролегал от дома в Протопоповском переулке, где проживает семья Кондрат, до бульвара маршала Рокоссовского, где жил Мацнев. По мнению следствия, с помощью данной доставки Николай передал исполнителю убийства пакет с ножом, которым впоследствии был зарезан Кирилл Игитханян.

Для воссоздания воспоминаний Следственный комитет России применил одну из новейших разработок своих криминалистов — активизацию памяти под глубоким гипнозом. Эсперты попытались выяснить у водителя детали пятнадцатиминутной поездки, однако тот не смог вспомнить никаких подробностей и «индивидуальных особенностей» отправителя или получателя доставки. Однако отметил, что забрал пакет «где-то в центре у Садового кольца».

Ранее сообщалось, что Николай Кондрат решил избавиться от своего водителя, который слишком много знал о его незаконных делах. Молодой человек также обвиняется в организации приготовления к убийству судьи Елены Махалкиной и еще двоих бизнесменов.

24 ноября 2021 года председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат. Ей вменяется посредничество во взяточничестве.

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Ксения Назарова
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