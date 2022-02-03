Названа доля россиян с бессимптомным COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что около 17-20 процентов россиян переносят COVID-19 бессимптомно. Она рассказала об этом в четверг, 3 февраля, в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

«Если брать в целом по стране, порядка 17-20 процентов — это удельный вес [бессимптомных] носителей, которых мы выявили», — сказала Попова.

В частности, по оценке Роспотребнадзора, в Москве коронавирусную инфекцию без симптомов переносят около 40 процентов пациентов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин на заседании координационного совета по борьбе с вирусом сообщил, что число новых случаев COVID-19 в городе увеличилось почти на 70 процентов, а число госпитализаций в Москве — на 40 процентов. В городских больницах занято 10 тысяч коек для пациентов с COVID-19.