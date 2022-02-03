Путин обсудил с президентом Аргентины торговлю и борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин встретился с лидером Аргентины Альберто Фернандесом в Москве. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе переговоров Путин поблагодарил Фернандеса за регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». «Сегодня первый контракт практически выполнен уже: из 20 миллионов доз почти 15 миллионов доставлено в Аргентину. Уже развернуто производство "Спутника V" на площадках в Аргентине — более шести миллионов [доз] уже произведено. Сейчас решается вопрос о регистрации "Спутника М" для вакцинации подростков от 12, по-моему, до 17 лет», — напомнил он.

В ответ президент Аргентины поблагодарил российского коллегу за вакцины. Также стороны обсудили перспективы развития партнерства России и Аргентины в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

За последний месяц Путин провел переговоры с несколькими иностранными политиками. 1 февраля Москву посетил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В Кремле стороны затронули вопросы двусторон­него сотрудничества в торгово-экономической, энергетичес­кой и культурно-гуманитарной областях, актуальные проблемы обеспечения европейской безопасности.

21 января российский лидер поговорил по телефону с президентом Финляндии Саули Ниинисте. Они обменялись мнениями по тематике европейской безопасности в контексте недавних переговоров России и США в Женеве, а также встреч в рамках Совета Россия — НАТО и Постоянного совета ОБСЕ.

За день до этого, 20 января, состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Главы государств подтвердили настрой на дальнейшую тесную координацию в международных делах.

19 января Путин принял в Кремле президента Ирана Ибрахима Раиси. На повестке дня стоял комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, актуальные международные и региональные темы и проблематика выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

18 января президент России поздравил по телефону лидера Никарагуа Даниэля Ортегу с переизбранием на высший государственный пост. Также Путин и Ортега подтвердили поддержку усилий никарагуанского правительства по обеспечению национального суверенитета.

Телефонный разговор Путин провел и с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. 13 января они затронули различные аспекты российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении и проблематику ближневосточного урегулирования, ситуация вокруг иранской ядерной программы.

Также ожидается визит в Москву президента Бразилии Жаира Болсонару. Дата приезда политика пока неизвестна.