В ВОЗ оценили опасность COVID-19 при «стелс-омикроне»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока нет располагают данными о том, с какой тяжестью протекает заболевание коронавирусом при новом подвиде «омикрон»-штамма BA.2 (стелс-омикрон). Об этом заявила ее представитель в России Мелита Вуйнович​​​ в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Вуйнович​, специалисты пока не могут судить о тяжести протекания инфекции при новом штамме, но организация внимательно следит за ситуацией.

«Появляются разные подвиды, варианты "омикрон"-вируса, даже сейчас есть BA.2. И абсолютно внимательно смотрим, потому что еще не знаем, как он будет вести себя. На этот момент, мы видим, что он более заразный, но при этом о тяжести заболевания еще ничего не можем сказать», — сказала представитель ВОЗ.

Ранее стало известно, что у заразившихся подвидом омикрон-штамма коронавируса ВА.2, известного как «стелс-омикрон», снова стала наблюдаться потеря обоняния. При омикроне подвида ВА.1 этот симптом считался исчезнувшим. О его возвращении «Ленте.ру» рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.