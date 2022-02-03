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Российский врач предупредила об изменениях в крови из-за омикрона

Гематолог Светлана Бычкова заявила, что омикрон-штамм может изменять состав крови

Фото: Shutterstock

У некоторых людей, которые заразились омикрон-штаммом коронавируса, выявили изменение состава крови. Об этом предупредила врач-гематолог Светлана Бычкова, ее слова приводит «Москва 24».

«Повышение или понижение числа лейкоцитов, лимфоцитоз, моноцитоз. (…) Повышение свертываемости крови как одно из проявлений заболевания. Гиперкоагуляция идет с тромбообразованием», — заявила российский медик.

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По ее словам, подобные изменения характерны для вирусных инфекций. Кроме того, она отметила, что группа крови не влияет на тяжесть заболевания, а также не защищает от инфицирования.

Гематолог добавила, что у разных пациентов, перенесших омикрон, постковидный синдром имеет различия: у кого-то он может пройти без следа, а у других будут наблюдаться различные изменения.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о выявлении в России подвида омикрона BA.2. Подавляющее большинство его было зарегистрировано в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области, а также в Башкирии.

Позднее в Роспотребнадзоре уточнили, что новый подвид омикрона выявили в 44 регионах России.

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Никита Абрамов
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