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Потерявшая ребенка россиянка умерла после простой операции

В Саратовской области женщина умерла после потери ребенка и выскабливания

Фото: Shutterstock

В Саратовской области жительница поселка городского типа Озинки умерла после операции по выскабливанию мертвого плода, которую врач назвал простой. Об этом сообщает «Версия Саратов».

В 2020 году Гульчира Сапараева потеряла ребенка — плод погиб на ранней стадии беременности. Женщине пообещали сделать выскабливание врачи Озинской ЦРБ, однако гинеколог, у которого Гульчира наблюдалась во время беременности, ушла в отпуск. Пациентке предложили другого врача — Хатимат Мааеву — которая перенесла операцию на следующий день.

После операции россиянке стало плохо. Супруг в сопровождении медсестры повез ее в больницу Ершова, а после ее доставили в Саратовскую областную больницу. Там женщине на некоторое время стало лучше, но вскоре она скончалась.

Выяснилось, что в Озинках операцию провели неудачно, а в Ершовской больнице врачи не обнаружили повреждения кишечника.

Ершовский районный суд установил, что к смерти Гульчиры Сапараевой привели действия врачей Озинской больницы во время операции, а также действия медиков больницы в Ершове. Супругу погибшей суд обязал выплатить два миллиона рублей. Мааевой предъявили обвинение по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»), однако женщина свою вину отрицает. На данный момент она продолжает работать в одной из частных клиник Саратова.

Ранее во Владивостоке восьмилетний россиянин умер в больнице после жалоб на боль в животе. Родственники мальчика уверены, что сотрудники медучреждения поставили ему неточный диагноз.

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Никита Абрамов
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