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Главой специальных сил Казахстана стал начальник департамента из штаба

Токаев назначил штабного начальника Журабаева на должность главы специальных сил

Фото: Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продолжил преобразования в стране, не исключая и армейские нововведения. 3 февраля он назначил главу вновь созданных Сил специальных операций Казахстана, сообщается на президентском сайте.

Токаев учредил командование Сил специальных операций в Казахстане 19 января 2022 года. Согласно его указу, командующий специальными силами назначается лично президентом страны. Он также входит в координационный совет при Совете безопасности республики.

Главой спецсил стал Болат Журабаев. О военнослужащем известно, что ранее он занимал должность начальника департамента в генеральном штабе армии Казахстана. Кроме того, президент снял с должности командующего ракетными войсками Аскара Жоламанова. О том, кто займет его должность, пока неизвестно.

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Токаев анонсировал перестановки в правительстве и реформу силовых структур после протестов в январе 2022 года. Президент рассказал, что во время массовых беспорядков многие силовики дезертировали и бросили свои рабочие места. Порядок в республике удалось навести с помощью миротворческого контингента ОДКБ.

На организацию командования специальных сил Казахстана Токаев обращал внимание отдельно. Еще 15 января он дал поручение ускорить их создание.

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Дмитрий Настасьев
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