В России разработали методику определения подвидов омикрона

Ученые ЦНИИ Эпидемиологии разработали лабораторную методику определения трех подвидов омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве объяснили, что ранее был создан набор праймеров и зондов для детекции двух мутаций дельты и четырех мутаций омикрона. На основе этой панели и была создана новинка, способная за несколько часов получить достоверный результат.

Методика будет активно использоваться для скрининговых исследований, что позволит оперативно проводить вирусологический мониторинг и своевременно реагировать на изменения эпидемиологической ситуации

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомство внимательно отслеживает мутации омикрон-штамма коронавируса, в том числе линии BA.3 и BA.2, которые иначе называют «стелс-омикрон». По ее словам, на данный момент в российской национальной базе загружено 80 875 геномных последовательностей коронавируса, из которых 8 239 являются геновариантами омикрона.

Позднее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что подвид омикрон-штамма коронавируса ВА.2, который иначе называют «стелс-омикроном», выявили в 44 регионах России.