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В Ленобласти в закрытом гробу похоронили утонувшую на Крещение женщину

В Ленобласти похоронили утонувшую в проруби на Крещение 41-летнюю женщину

На Озерковском кладбище Всеволожского района в Ленинградской области похоронили женщину, утонувшую в проруби на Крещение. Об этом сообщает НТВ.

По словам представителя администрации кладбища, похороны состоялись еще 1 февраля. Он уточнил, что тело похоронено в закрытом гробу.

Трагедия произошла 19 января во время крещенского купания в реке Оредеж. Женщина прыгнула в воду «солдатиком» и ее тут же затянуло под лед течением. В Сети были опубликованы кадры произошедшего. Присутствовавшие рядом люди пытались спасти ее.

Спустя девять дней после гибели тело женщины было найдено в 150 метрах от Рождественского моста. Позднее ее опознал супруг. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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Варвара Кошечкина
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