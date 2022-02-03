В Ленобласти в закрытом гробу похоронили утонувшую на Крещение женщину

На Озерковском кладбище Всеволожского района в Ленинградской области похоронили женщину, утонувшую в проруби на Крещение. Об этом сообщает НТВ.

По словам представителя администрации кладбища, похороны состоялись еще 1 февраля. Он уточнил, что тело похоронено в закрытом гробу.

Трагедия произошла 19 января во время крещенского купания в реке Оредеж. Женщина прыгнула в воду «солдатиком» и ее тут же затянуло под лед течением. В Сети были опубликованы кадры произошедшего. Присутствовавшие рядом люди пытались спасти ее.

Спустя девять дней после гибели тело женщины было найдено в 150 метрах от Рождественского моста. Позднее ее опознал супруг. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

