Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Рубин
Отменён
Сочи
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Спартак М
0:0
Завершен
Рига
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
ЦСКА
3:2
Завершен
Виборг
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Вашингтон Кэпиталз
3:5
Завершен
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз
3:5
Завершен
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
0:5
3-й период
live
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Названы самые популярные среди россиян олимпийские виды спорта

«Яндекс»: хоккей оказался популярнее биатлона у россиян

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Хоккей оказался самым популярным видом спорта у российских пользователей сети. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование компании «Яндекс».

Перед началом Олимпиады в Пекине компания изучила поисковые запросы россиян со словами «олимпиада 2022 расписание». Выяснилось, что наибольший интерес вызвали хоккейные матчи, они опередили биатлон и фигурное катание. Также в пятерку вошли лыжные гонки и керлинг.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что любит не только хоккей и горные лыжи, на которых он старается кататься при любой возможности. «Люблю биатлон, фигурное катание, где наши спортсмены традиционно очень сильны. Интересуюсь прыжками на лыжах с трамплина», — перечислил он.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. С 4 по 13 марта также будет проходить Паралимпиада. Игры проведут сразу в трех кластерах — Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине. Всемирная организация здравоохранения заявила, что не видит серьезных рисков в проведении зимней Олимпиады в Пекине с учетом строгих эпидемиологических мер и иных шагов, предпринятых китайскими властями в преддверии соревнований.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о беспрецедентно высоком уровне партнерства России с Китаем
Алексей Сафронов в «ЭКСМО» выпустил книгу о возвращении дуализма в науку
Названы самые популярные среди россиян олимпийские виды спорта
Москвичам пообещали облачность и снег
Гимнастка-чемпионка ответила на слова украинки о нечестной борьбе России
Россиянка отдохнула в Таиланде и дала рекомендации перед тайским массажем
Темнокожая лесбиянка обвинила Tesla в бесконтрольном расизме
Дженнифер Лопес раскрыла подробности своих отношений с Беном Аффлеком
Посольство Афганистана в России перешло на режим экономии
В ДНР заявили о применении Украиной западного оружия в Донбассе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.