Названы самые популярные среди россиян олимпийские виды спорта

Хоккей оказался самым популярным видом спорта у российских пользователей сети. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование компании «Яндекс».

Перед началом Олимпиады в Пекине компания изучила поисковые запросы россиян со словами «олимпиада 2022 расписание». Выяснилось, что наибольший интерес вызвали хоккейные матчи, они опередили биатлон и фигурное катание. Также в пятерку вошли лыжные гонки и керлинг.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что любит не только хоккей и горные лыжи, на которых он старается кататься при любой возможности. «Люблю биатлон, фигурное катание, где наши спортсмены традиционно очень сильны. Интересуюсь прыжками на лыжах с трамплина», — перечислил он.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. С 4 по 13 марта также будет проходить Паралимпиада. Игры проведут сразу в трех кластерах — Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине. Всемирная организация здравоохранения заявила, что не видит серьезных рисков в проведении зимней Олимпиады в Пекине с учетом строгих эпидемиологических мер и иных шагов, предпринятых китайскими властями в преддверии соревнований.