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Пожилых россиян предупредили об опасных симптомах при ОРВИ

Гериатр Рунихина: слабость и отказ от еды у пожилых при ОРВИ должны насторожить

Фото: Unsplash

Людям старше 70 лет следует обратить внимание на патологическую сонливость, спутанность сознания, отказ от еды и резкую слабость, если они появились при ОРВИ. Об этом сообщила РИА Новости главный внештатный специалист-гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.

По ее словам, данные симптомы являются серьезным поводом для беспокойства и должны стать причиной для обращения к врачу. Специалист отметила, что у большинства пожилых людей имеются сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, гипертония, ожирение и другие. Из-за этого даже легкое течение COVID-19 может сопровождаться обострением основного заболевания, предупредила Рунихина. В связи с этим она призвала внимательно оценивать состояние таких пациентов.

Ранее ученые обнаружили, что COVID-19 может способствовать изменениям в мозге пожилых людей, аналогичных тем, что наблюдается в случае болезни Альцгеймера — неизлечимой формы деменции, приводящей к смерти.

Ксения Назарова
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