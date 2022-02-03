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В Белом доме раскрыли подробности «превентивных» санкций против России

Пресс-секретарь Псаки заявила, что у Вашингтона нет «красных линий» в вопросе санкций

Фото: Cheriss May / Reuters

Россия не станет первой страной, против которой примут «превентивные» санкции, США уже вводили такие рестрикции в прошлом. Подробности раскрыла пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопросы журналистов. Трансляция велась на официальном сайте.

Речь о межпартийном согласовании законопроекта о санкциях против России, которые могут ввести «авансом» из-за того, что Москва якобы планирует нападение на Украину. По словам Псаки, Белый дом тесно контактирует с членами Конгресса относительно этого законопроекта, который, впрочем, еще формально не представлен.

«Наш подход с самого начала заключается в том, что изводящие экономические санкции, которые мы обсуждаем и прорабатываем на межведомственном уровне, должны иметь сдерживающий характер», — заявила пресс-секретарь. По ее словам, у Вашингтона нет «красных линий» в этом вопросе.

В случае соглашения между демократами и республиканцами международный комитет сената США предложит пакет рестрикций, которые могут быть введены «авансом» на фоне обвинений в адрес России о готовящейся «агрессии» против Киева. Москве при этом уже угрожали применением превентивных мер, в частности, сообщалось о возможности отключения России от международной межбанковской платежной системы SWIFT.

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Елизавета Наумова
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