В Госдепе призвали Украину и Турцию ответственно применять вооружения

Руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс призвал Украину и Турцию к ответственному применению вооружений. Он заявил об этом в четверг, 3 февраля, во время брифинга для журналистов, передает ТАСС.

Так Прайс прокомментировал договоренности Киева и Анкары о расширении производства турецких беспилотных летательных аппаратов (БЛА) на Украине.

«Сотрудничество в сфере обороны между таким союзником по НАТО, как Турция и Украина, мы думаем, усиливает региональную стабильность и возможности Украины защищать себя», — сказал он, добавив, что США в целом поощряют предоставление союзниками и партнерами помощи Украине в сфере безопасности.

«В то же время мы решительно выступаем за надлежащее использование военной техники в соответствии с законами вооруженных конфликтов и так, чтобы избежать вреда для гражданских лиц», — добавил официальный представитель Госдепа.

Ранее в январе сообщалось, что Турция заключила первый контракт на экспорт боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar Akinci, двигатели для которых, как заявляли в Киеве, будет поставлять Украина.

12 ноября прошлого года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что две компании страны — «Ивченко-Прогресс» и «Мотор Сич» — подписали контракты на поставку двигателей для турецких БПЛА.