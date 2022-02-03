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Инфекционист назвала долю ложноотрицательных тестов на COVID-19 при омикроне

Инфекционист Шестакова заявила, что ПЦР-тест может дать неверный результат при омикроне

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

ПЦР-тестирование на наличие коронавируса может давать неверный результат при омикрон-штамме почти в трети случаях. Такую долю ложноотрицательных тестов назвала профессор, президент международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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«То, что на сегодняшний день ПЦР выявляет COVID только со второй или третьей попытки, — это потому, что большое количество вируса в этот раз не столько в носу, где чаще всего берется мазок, а в горле, и большое количество в бронхах. На 24-й час заражения в бронхах его в 70 раз больше, чем при дельте», — объяснила Шестакова.

Она добавила, что во время распространения уханьского варианта вируса и дельта-штамма доля неверных результатов ПЦР-диагностики составляла около 30-40 процентов.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков объяснил отрицательные ПЦР-тесты у зараженных COVID-19. По его словам, так происходит, когда в качестве образца для исследования берется недостаточное количество материала. Кроме того, возбудитель болезни может успеть покинуть носоглотку и переместиться дальше.

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Анастасия Шейкина
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