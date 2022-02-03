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Майнинг криптовалют в России предложили приравнять к предпринимательству

Торгово-промышленная палата России предложила вывести майнинг криптовалют из серой зоны

Фото: Shutterstock

Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила властям приравнять майнинг криптовалют к предпринимательству, выведя его из серой зоны, передает ТАСС.

«Представляется необходимым в значительной степени скорректировать действующее законодательство, а также разработать ряд новых нормативных правовых актов, которые в том числе определят правовой статус майнинга как вид предпринимательской деятельности», — сказано в письме организации.

По мнению главы ТПП Сергей Катырина, это обеспечит уплату налогов и снимет «напряженность в вопросах незаконного использования электроэнергии». Он также предложил определить «правовой статус криптовалюты как платежного инструмента», изучив опыт стран, которые уже используют криптовалюты для расчетов.

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Катырин призвал подумать о введении предельно допустимых лимитов для использования электромощностей при майнинге, создать требования по отчетности, а также информировать население о рисках инвестирования в криптоактивы.

По данным газеты «Коммерсантъ», кабмин придерживается позиции Минфина в споре о легализации цифровых валют в России. Уточняется, что правительство поддержало позицию ЦБ в том, что криптовалюта не может стать законным средством платежа в России. Однако кабмин считает, что россиянам следует позволить оперировать цифровой валютой в качестве инвестиционных активов.

В январе российский Центробанк подготовил доклад, в котором выступил за полный запрет в стране майнинга и сделок с криптовалютами.

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Платон Щукин
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