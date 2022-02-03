Правительство поддержало Минфин в споре о легализации криптовалют в России

В правительстве России идет обсуждение темы регуляции криптовалют, которую изначально затронули в Минфине и Центробанке. По данным газеты «Коммерсантъ», кабмин придерживается позиции финансового ведомства в споре о легализации цифровых валют в России.

Уточняется, что правительство поддержало позицию ЦБ в том, что частная криптовалюта не может стать законным средством платежа в России. Однако кабмин придерживается мнения, которое разделяет Минфин, о том, что россиянам следует позволить оперировать валютой в качестве инвестиционных активов. Отмечается, что операции должны будут происходить под строгим контролем государства через банки и с уплатой налогов. По расчетам источников газеты в правительстве, легализация бизнеса зарубежных криптобирж в России принесет примерно 180 миллиардов рублей налога на прибыль в год.

Минфин предполагает, что в будущем рынок разделится на регулируемую часть (часть банков с универсальной лицензией получат права на торговлю криптовалютами) и криминализированную часть. Минфин к 7 февраля должен подготовить проект поправок к Налоговому кодексу и КоАП, а также проработать уголовную ответственность за выход из этого периметра. ЦБ в свою очередь настаивает на том, что все операции должны осуществляться вне российской юрисдикции, так как использование частных криптовалют в качестве средств платежа грозит созданием параллельной финансовой системы в стране.

По данным газеты, вице-премьер Дмитрий Григоренко 28 января провел совещание по теме регуляции криптовалют с представителями ЦБ, Минфина, Генпрокуратуры и ФСБ. 11 февраля правительство подготовит проекты сценариев регулирования рынков и оценки последствий. Это подтверждают и слова замминистра финансов Алексея Моисеева, который заявлял, что окончательное решение по регулированию цифровых валют в России будет принято в течение февраля.

Газета также получила в распоряжении письмо министра финансов Антона Силуанова к председателю правительства Михаилу Мишустину, в котором глава Минфина оценил объем активов в криптовалютах во владении российскими собственниками в два триллиона рублей. По данным агентства Bloomberg, объем криптовалюты, которой владеют россияне, оценивался в 16,5 триллиона рублей.

После того, как Центробанк опубликовал свой доклад по криптовалютам с предложением запретить их выпуск и обращение, между ЦБ и Минфином наметилось идейное противостояние. Прежде всего разногласия коснулись использования инфраструктуры внутреннего финансового рынка России для операций с цифровыми активами. ЦБ выступил против того, чтобы предоставлять инвесторам такую возможность, а Минфин предложил встроить сегмент криптовалютных операций как в банковский сектор, так и в сферу операторов обмена цифровых валют с введением соответствующего реестра операторов.

В конце января Минфин представил правительству концепцию регулирования цифровых валют. В министерстве предложили проводить все криптооперации через российские банки, идентифицировать участников сделки, а также разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. ЦБ увидел в предложенных мерах социальные риски и угрозы для финансовой стабильности в России. По мнению регулятора, легализация создает «иллюзию защиты и правил игры» для инвесторов. Президент Владимир Путин попросил Центробанк и правительство помириться в вопросе криптовалют и прийти к единому мнению об их регулировании в России.