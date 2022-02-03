Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Среди россиян на удаленке вырос спрос на офисные принадлежности

Спрос на офисные товары на удаленке в России вырос на 82 процента

Фото: Pixabay

Россияне, которых перевели на удаленку, стали гораздо чаще приобретать офисные принадлежности, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

Так, спрос на офисные товары в России вырос на 82 процента. В январе 2022 года жители страны стали на 98 процентов чаще оформлять заказы с доставкой на дом, чем за этот же период прошлого года. Анализ проводили на основании более 40 тысяч товаров из категории «Офис и уборка». Самыми востребованными стали офисные стулья, столы, маркеры, бумага, пружины и обложки для переплета, а также лотки для бумаг и органайзеры.

Руководитель пресс-службы онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Сергей Денисенко заявил, что во время прошлой волны коронавируса компания также анализировала спрос на товары из этой категории. «В тот период рост спроса был меньше почти в два раза и составлял 42 процента», — отметил он. По мнению Денисенко, увеличение спроса объясняется налаживанием процесса перевода работников на удаленку — гораздо больше руководителей стало отправлять своих сотрудников домой.

1 февраля российским работодателям порекомендовали по возможности перевести на удаленный формат максимальное число сотрудников в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. В Минтруде напомнили, что перевод сотрудника на удаленку не служит основанием для сокращения заработной платы при сохранении объема выполняемых задач.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США перестали считать неминуемым «вторжение» России на Украину
Популярная американская ведущая исполнила свою мечту о спасении горилл
Посольство России в США заявило о позитивном сигнале Госдепа
Таксистка узнала в пассажире нового знакомого и раскрыла его обман
Школы в Красноярске опять получили сообщения о минировании
Перезимовавшая в Египте россиянка пожаловалась на аномальный холод
Среди россиян на удаленке вырос спрос на офисные принадлежности
Вирусолог спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом
Российский С-400 прибыл в Белоруссию
Московский учитель танцев рассказал о визите террористов в культурный центр
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.