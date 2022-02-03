Среди россиян на удаленке вырос спрос на офисные принадлежности

Россияне, которых перевели на удаленку, стали гораздо чаще приобретать офисные принадлежности, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

Так, спрос на офисные товары в России вырос на 82 процента. В январе 2022 года жители страны стали на 98 процентов чаще оформлять заказы с доставкой на дом, чем за этот же период прошлого года. Анализ проводили на основании более 40 тысяч товаров из категории «Офис и уборка». Самыми востребованными стали офисные стулья, столы, маркеры, бумага, пружины и обложки для переплета, а также лотки для бумаг и органайзеры.

Руководитель пресс-службы онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Сергей Денисенко заявил, что во время прошлой волны коронавируса компания также анализировала спрос на товары из этой категории. «В тот период рост спроса был меньше почти в два раза и составлял 42 процента», — отметил он. По мнению Денисенко, увеличение спроса объясняется налаживанием процесса перевода работников на удаленку — гораздо больше руководителей стало отправлять своих сотрудников домой.

1 февраля российским работодателям порекомендовали по возможности перевести на удаленный формат максимальное число сотрудников в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. В Минтруде напомнили, что перевод сотрудника на удаленку не служит основанием для сокращения заработной платы при сохранении объема выполняемых задач.