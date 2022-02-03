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России и Китаю предрекли создание союза

Политтехнолог Калачев увидел в действиях США предпосылки для союза России и Китая

Фото: globallookpress.com

Несмотря на то что уже намечаются предпосылки масштабного экономического партнерства России и Китая, в перспективе речь идет о создании полноценного союза двух стран, уверен политтехнолог Константин Калачев. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что страны вступают в эпоху беспрецедентного сотрудничества.

Российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Об этом заявил президент России Владимир Путин в статье для агентства «Синьхуа».

Экономическое партнерство

«Ключевым здесь является то, что сегодня Китай уже занимает первое место среди торговых партнеров России. Любой стране нужны рынки сбыта, тем более, что в Китае экономика сырьевая. Да, на текущий момент в вопросе поставки углеводородов ключевым для России направлением все же является Европа. Но вопрос рынков сбыта состоит еще и в диверсификации. Нельзя зависеть только от одного рынка, необходимо иметь возможность поставлять свой продукт в разные страны, это и является гарантией экономической безопасности», — сказал политтехнолог.

Наиболее перспективными Калачев считает возможности реализации совместных проектов России и Китая, создания производств, взаимных инвестиций. Несмотря на то, что с точки зрения именно экономического партнерства на сегодняшний момент развиваться некуда, поскольку инвестиции Китая в Россию не так велики, возможность сотрудничества в сфере высоких технологий, промышленности, транспорта, представляет значительный взаимный интерес.

Партнерство России и Китая в большей мере ориентировано на будущее. Хотя китайцы довольно сложные партнеры в плане инвестиций и вложений в производство на территории России, дорогу осилит идущий

Константин Калачевполитолог

«И поскольку политическое сотрудничество уже опережает экономическое, можно действительно говорить о вступлении в эпоху беспрецедентного партнерства и сотрудничества», — считает политолог.

Речь не о партнерстве, а о союзе

Калачев обратил внимание на то, что странам удалось достичь высокого уровня сотрудничества, основанного на соблюдении всех договоренностей и взаимном уважении, учете интересов друг друга. Кроме того, Россия и Китай смогли преодолеть прошлые разногласия и конфликты.

«Стороны учитывают интересы друг друга в геополитической деятельности, их отношения свободны от идеологической конъюнктуры. У нас были непростые отношения при Мао Цзэдуне, доходило даже до военных стычек, но сейчас прошлое никак не отражается на настоящем и будущем», — заметил политтехнолог.

Китай, как указал Калачев, близок к тому, чтобы стать первой экономикой мира. России нужен его рынок, Китаю, в свою очередь, необходимо не только российское сырье, но и технологии. А также поддержка внешнеполитической активности, что постепенно выходит на первый план.

Речь идет уже не столько о партнерстве, сколько о союзе. Общий враг в лице США объединяет и толкает Пекин и Москву в объятия друг друга

Константин Калачевполитолог

Россия также видит возможности для развития партнерства в освоении космоса, в том числе в применении национальных навигационных систем и реализации проекта Международной научной лунной станции, говорится в статье. По словам российского президента Путина, серьезный импульс укреплению двусторонних связей дали «перекрестные» Годы научно-технического и инновационного сотрудничества, которые прошли в обеих странах в 2020-2021 годах.

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Наталия Белова
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