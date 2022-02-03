Мужчина раскрыл распространенный обман постояльцев в отеле и стал звездой в сети

Сотрудник отеля раскрыл распространенный способ обмана постояльцев отеля с сухими хлопьями на завтрак и стал звездой в сети — его видео за три дня посмотрели 1,9 миллиона человек. Об уловке гостиницы мужчина рассказал в личном TikTok-аккаунте.

Пользователь с ником @khammer123 показал три вида хлопьев американской фирмы Kellogg's, которые предлагаются постояльцам на завтрак на выбор: с отрубями, с фруктовым вкусом и классические кукурузные — все они были представлены в пластиковых контейнерах с индивидуальной наклейкой.

После мужчина прошел в подсобное помещение и снял на камеру стеллажи с продуктами. Выяснилось, что хлопья, которые отель выдал за брендированный сухой завтрак, оказались совершенно от другого производителя. «Это все ложь. Не доверяйте никому», — подписал видео сотрудник.

Ролик вызвал неоднозначную реакцию пользователей сети. «В отеле постоянно обманывают», «На самом деле это страшно. А вдруг у них различаются ингредиенты, и у вас аллергия?», «Это подсудное дело. Ложная реклама, клевета на известные бренды, эмоциональный стресс», «Все одно и то же, они делаются на одном заводе. Просто упакованы по-другому», «Думаете, кто-то сможет заметить разницу?», «Все одинаковое, вы переплачиваете за марку», «Это просто хлопья. Кому какое до них дело?» — написали они под публикацией.

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