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Бывший чемпион UFC провел спарринг против двух соперников одновременно

Экс-чемпион UFC бразилец Андерсон Силва вышел на спарринг против двух соперников

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Андерсон Силва провел спарринг против двух соперников одновременно. Видео доступно в Twitter-аккаунте ESPN MMA.

46-летний ветеран, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), обменялся ударами с двумя соперниками. Силва тренировался в защитной экипировке. Бразилец сумел повалить одного из соперников.

Бывший чемпион UFC ушел из ММА в 2020 году, при этом не оставив спорт окончательно. В 2021 году он провел два поединка в профессиональном боксе. Сначала он одержал победу над Хулио Чавесом-младшим, а затем отправил в нокаут экс-чемпиона UFC Тито Ортиза.

Силва владел титулом чемпиона UFC в среднем весе с 2006 по 2013 год. На его счету 16 побед в статусе чемпиона.

Николай Костюков
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