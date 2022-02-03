Метеоролог предсказал москвичам весеннюю погоду во второй неделе февраля

Во второй неделе февраля жителей Москвы ожидает весенняя погода. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд, его слова передает РИА Новости.

«С понедельника снова начинается весенняя погода. (…) Это надолго, как минимум до середины следующей недели», — предсказал специалист.

По его словам, потепление наступит с 7 февраля и продлится до 9-10 числа. В начале недели температура в столице будет держаться в диапазоне от минус 5 до 0 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус предсказал москвичам пик похолодания в ночь с 5 на 6 февраля. Синоптик отметил, что после этого начнется потепление.