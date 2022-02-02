Предсказан пик похолодания в Москве

В ночь с 5 на 6 февраля в Москве ожидается пик похолодания. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Специалист отметил, что затем начнется новая волна потепления.

«Пока в столице очень тепло. Температура существенно превышает норму, но циклоны теряют свое влияние на погоду столичного региона», — рассказал Леус.

Ведущий специалист «Фобоса» рассказал, что осадки в виде снега будут постепенно прекращаться, а температура понижаться. «Пик похолодания придется в ночь с субботы [5 февраля] на воскресенье [6 февраля] в Москве. Температура в это время может приблизиться к отметке в минус 15 градусов», — поделился специалист.

Метеоролог заявил, что после этого похолодания в столичном регионе начнется новая волна потепления. Она продлится минимум два дня.

Ранее Леус рассказал, что весну в европейкой части России можно ожидать во второй половине марта. «Учитывая теплые прогнозы на февраль и нехолодные на март, можно предположить, что весна наступит на несколько дней раньше, может быть к середине марта. Но это не значит, что к этому времени уже не будет снега и заморозков. Это разные вещи. Учитывая, что снега у нас очень много, таять он будет долго и останется даже в апреле», — поделился он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд предупредил россиян о температурной аномалии в феврале. По его словам, в течение всего месяца на территории страны ожидается значительное превышение нормы.