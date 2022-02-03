Женщина заказала в интернете iPhone 13 и обнаружила в коробке мыло

Жительница Лондона была в шоке после того, как заплатила полторы тысячи фунтов стерлингов (155,2 тысячи рублей) за новый iPhone 13 Max Pro, который заказала онлайн, и обнаружила в полученной посылке мыло для рук. Об этом сообщает The Sun.

32-летняя Хаула Лафхейли приобрела на интернет-сайте компании Sky Mobile телефон с доставкой на дом. Женщина внесла предоплату в размере 150 фунтов (15,5 тысячи рублей) и подписала контракт на 36 месяцев, который обошелся ей в 1,5 тысячи фунтов (155,2 тысячи рублей).

Курьерская служба DPD должна была доставить посылку ей на дом, но водитель позвонил ей и сказал, что застрял в пробке. На следующий день водитель вернулся, но на этот раз он только сфотографировал входную дверь дома англичанки и уехал. На третий день посылка, наконец, была доставлена, но к ужасу женщины в коробке она обнаружила только бутылку с мылом для рук.

Лафхейли позвонила в Sky Mobile. В компании ей сообщили, что организовали расследование произошедшего. Но с тех пор прошло уже больше недели, и у женщины до сих пор нет ни телефона, ни ответа, что произошло.

«Мы живем в квартире на первом этаже, поэтому нам приходится следить, чтобы курьер не ошибся квартирой. Мы видели, как водитель остановился около нашего дома, сфотографировал его и уехал», — рассказала англичанка. Сам водитель заявил, что подошел к двери, постучал, и ему никто не открыл. Поэтому ему пришлось вернуться на следующий день. Женщина утверждает, что все это время смотрела в окно, а слова водителя — ложь.

«К нам приехал другой курьер, и мой муж вышел, чтобы забрать посылку в 8:50 утра. Мы вскрыли ее около полудня, потому что до этого я спала, и нашли внутри мыло для рук. Вы можете себе такое представить?» — заявила она.

Женщина подчеркнула, что была в шоке от такой находки, и ей все еще нужен новый телефон. «По всей видимости, его украли. Это ужасно», — сказала Лафхейли.

Sky Mobile и DPD не ответили на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что житель индийского штата Керала решил приобрести в интернете iPhone, но вместо смартфона получил кусок мыла и монету. Вес мыла и монеты совпадал с весом iPhone.