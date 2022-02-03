В Совфеде рассказали о пошаговом плане России на переговорах с США

У России есть пошаговый план на переговорах с США и НАТО по вопросу глобальной безопасности. Об этом рассказала сенатор Совфеда от Севастополя Екатерина Алтабаева, пишет РИА Новости.

Наивно предполагать, что «ответа на столь беззастенчивое агрессивное поведение» не будет, отметила она. Она добавила, что достижение необходимого для России результата в переговорах по глобальной безопасности возможно и реально.

По ее словам, аргументы, которые приведет Россия наряду с дипломатическими предложениями и целенаправленными действиями по урегулированию отношений, должны привести к положительному результату.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявил, что НАТО не реагирует адекватно на российские озабоченности. Кроме того, глава государства обратил внимание на хронический саботаж Киевом минских договоренностей. Он подчеркнул, что Москва по этим вопросам имеет принципиальные подходы.