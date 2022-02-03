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Швеция отменит все ограничения против COVID-19

Премьер Швеции Андерссон заявила о скорой отмене всех пандемийных ограничений в стране

Фото: Fredrik Sandberg / Reuters

Швеция на следующей неделе отменит все связанные с пандемией COVID-19 ограничения, заявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон на пресс-конференции. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Пришло время снова открыть Швецию. Можно сказать, что уровень заболеваемости еще некоторое время будет оставаться высоким, но, насколько мы можем судить, все худшие последствия пандемии уже позади», — сказала премьер.

Решение о скорой отмене произошло на фоне увеличения числа заболевших новым омикрон-штаммом, но власти страны надеются, что повторная вакцинация населения сможет удержать уровень госпитализации под контролем. Действующие сейчас пандемийные ограничения ранее были продлены до 9 февраля. Они включают в себя ограничение времени работы заведений общественного питания и запрет на проведение мероприятий, где заявлено более 500 участников.

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16 января власти Дании отменили ряд ограничений, введенных ранее в связи с распространением COVID-19. Кинотеатры, музеи и театры смогут вновь принимать посетителей. Кроме того, ограниченное число болельщиков снова допустят на соревнования, которые проходят как в помещениях, так и на свежем воздухе.

Ранее правительство Финляндии сообщило, что власти готовятся к введению режима чрезвычайного положения из-за ухудшения ситуации с пандемией COVID-19. Цель такой меры — обеспечение работы социальной и медицинской помощи на начальном этапе, а не введение новых ограничений.

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Дмитрий Сотак
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