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Ведущая Первого канала рассказала о страхе после коронавируса у Гузеевой

Телеведущая Сябитова рассказала, что ее напугала болезнь Ларисы Гузеевой
Роза Сябитова

Роза Сябитова. Фото: @syabitova_roza

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова рассказала о том, что ее очень напугала болезнь ее коллеги Ларисы Гузеевой, которая в конце сентября заразилась коронавирусом. О своем страхе сваха рассказала «Собеседнику».

«Я и сейчас консультируюсь с врачами, потому что меня здорово напугала болезнь Ларисы Гузеевой. В конечном итоге я за нее порадовалась. Она доказала, что у нашего поколения хорошая закваска родительская», — сказала телеведущая. Сябитова добавила, что Гузеева до сих пор восстанавливается после болезни. Она также посчитала, что Гузеевой удалось побороть коронавирус благодаря силе воли и здоровью, которое дали родители.

Сябитова добавила, что в прошлом году переболела COVID-19 бессимптомно. «Потом я сделала все прививки, а теперь активно слежу за антителами, делаю постоянно ПЦР-тесты», — рассказала сваха. Кроме того, она сообщила, что консультируется у ведущей и доктора медицинских наук Елены Малышевой.

Телеведущая также отметила, что замечает странные скачки антител. После того, как они упали, Сябитова задумалась о дополнительной прививке, однако, проконсультировавшись с Малышевой, решила подождать. «Спустя время вновь сдала кровь на антитела. И выяснилось, что они у меня стали больше, чем были. Оказывается, организм их может вырабатывать самостоятельно: у него есть свой механизм», — выяснила она.

Гузееву госпитализировали с коронавирусом в конце сентября. Ведущая провела в больнице почти месяц. После выписки она призналась, что все еще чувствует себя не очень хорошо. В ноябре артистка отмечала, что после болезни столкнулась с проблемами с памятью.

Дарья Кучерявых
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