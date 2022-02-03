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Путина пригласили на блины в «Теремок»

Президент Путин принял приглашение основателя сети «Теремок» Гончарова поесть блинов
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Основатель сети ресторанов быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров в ходе встречи президента России Владимира Путина с членами организации «Деловая Россия» пригласил главу государства прийти в его заведение и поесть блинов на Масленицу. Об этом сообщает Daily Storm.

«Обязательно попробую ваши блины», — принял приглашение президент и поблагодарил Гончарова. Путин признался, что является истинным сторонником его сети ресторанов, поскольку продвигает традиционную кухню.

Глава государства высказался за то, чтобы отечественные бренды развивались и имели определенные конкурентные преимущества перед международными компаниями.

Ранее Владимир Путин сообщил, что поедет в Пекин на зимние Олимпийские игры вместе с аргентинским коллегой Альберто Фернандесом. Церемония открытия Олимпиады начнется в пятницу, 4 февраля, в 15:00 по московскому времени. Перед этим у главы государства назначена встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. В состав делегации президента войдут 10 человек вместо обычных 25, поскольку китайская сторона попросила сократить ее численность из-за пандемии коронавируса.

Марина Совина
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