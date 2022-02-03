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Россиянка отдохнула в Таиланде и дала рекомендации перед тайским массажем

Российская туристка посоветовала ничего не есть за час до сеанса тайского массажа

Фото: Shutterstock

Часто путешествующая россиянка отдохнула в Таиланде и рассказала об особенностях тайского массажа, дав советы по подготовке к нему. Своими рекомендациями она поделилась в блоге на «Яндекс.Дзен».

Так, российская туристка рассказала, что существует несколько видов массажа, которые длятся от 30 до 60 минут в зависимости от программы. Среди самых распространенных видов — классический, который делают на сухую кожу с использованием полотенец, масляный — с применением массажного масла с запахом или без и «глубокий» массаж с тигровым бальзамом. Стоимость процедур варьируется от 50 до 600 бат (от 114 до 1300 рублей). Отдельно выделяют массаж для похудения (антицеллюлитный) и массаж стоп. «В Азии считают, что именно в стопах находятся активные энергетические точки. И что при правильном нажатии с их помощью можно воздействовать на внутренние органы», — сказала блогер.

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Что касается подготовки к сеансу мануальной терапии, автор посоветовала за час до массажа ничего не есть, а после — выпить стакан воды или травяной отвар. «Если есть возможность выбрать массажиста, обращайтесь к пожилым леди. Они мнут до хруста, но после сеанса с ними будете как новенький», — подытожила она.

Ранее в январе эта же россиянка решила перезимовать в Таиланде и раскрыла основные траты на путешествие. Девушка отметила, что дороже всего ей обошлись авиабилеты в обе стороны — 140 тысяч рублей на двоих. Второе место в общей структуре расходов заняло проживание — трехмесячная аренда жилья в Паттайе стоила примерно 60 тысяч рублей.

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Валентина Процкова
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