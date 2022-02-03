Египет вооружится южнокорейскими САУ K9 Thunder

Южнокорейская компания Hanhwa Defence и управление по оборонным закупкам Defense Acquisition Program Administration (DAPA) 1 февраля подписали контракт с Министерством обороны Египта на поставку самоходных гаубиц. Арабская республика вооружится корейскими самоходными артиллерийскими установками (САУ) K9 Thunder, сообщает агентство Yonhap.

В DAPA отметили, что стоимость контракта превышает два триллиона корейских вон (1,65 миллиарда долларов). Также стороны договорились о передаче технологий и совместном производстве K9 Thunder в Египте. САУ будут производить на египетском предприятии совместно с Hanhwa Defence.

В публикации подчеркнули, что первую партию машин поставит Hanhwa Defence. Египет получит САУ K9 и транспортно-заряжающие машины K10.

Самоходную гаубицу K9 Thunder разработала корпорация Samsung Techwin по заказу оборонного ведомства Южной Кореи. Машина получила орудие калибра 155 миллиметров с длиной ствола 52 калибра. Максимальная дальность стрельбы активно-реактивным снарядом составляет 40 километров. Лицензионную копию K9 производят в Турции под названием T-155 Fitrina. Также совместное производство САУ наладили в Индии.

Ранее артиллеристам Западного военного округа (ЗВО) передали модернизированные САУ «Мста-СМ2». Машины получили автоматизированную систему управления огнем.