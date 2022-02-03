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Названа стоимость самого дорогого купленного россиянами зимнего тура

В Travelata.ru сообщили, что самый дорогой зимний тур обошелся россиянам в миллион рублей

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Российская туристическая компания Travelata.ru раскрыла суммы, которые отечественные туристы потратили на зимний отдых в 2022 году. Данные исследования с приведенной стоимостью купленных россиянами путешествий, сообщает РИА Новости.

Так, самая дорогая путевка за рубеж обошлась двум соотечественникам в миллион рублей. Путешественники провели неделю на Мальдивах в гостинице категории пять звезд с питанием по системе «все включено». При этом самый дорогой отпуск в России стоил 347,3 тысячи рублей — четверо туристов отдохнули восемь ночей в Красной Поляне в пятизвездочном отеле с завтраками.

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Самым бюджетным зарубежным туром специалисты назвали путешествие россиянина в Шарм-эш-Шейх — двухдневный отдых с перелетом и проживанием в трехзвездочной гостинице «все включено» обошелся в 7546 рублей.

Самый дешевый отдых по России стоил 6082 рубля. Такую сумму отечественный турист заплатил за четыре ночи в Адлере с перелетом и проживанием в трехзвездочном отеле с питанием на базе завтраков.

Ранее в январе стало известно, что самый дорогой отпуск россиян в 2021 году за рубеж обошелся в 23,6 миллиона рублей. Уточняется, что такое путешествие забронировала семья из семи человек. За эту сумму отдыхающие заказали тур на 14 ночей в ОАЭ в марте.

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Валентина Процкова
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