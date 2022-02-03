Американский журналист рассказал о стратегии Тутберидзе в командном турнире

Американский журналист Дэвид Лиз высказался о командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Об этом он рассказал на YouTube-канале TheSkatingLesson.

Лиз назвал отсутствие Михаила Коляды стратегией Этери Тутберидзе в командном турнире. «В прошлый раз, когда у России в составе был Михаил Коляда, они завоевали серебро. В этот раз у Коляды коронавирус. Его не будет в команде, значит, Россия выиграет золото», — считает он.

По словам журналиста, он уверен в победе России в командном турнире и ожидает борьбу за серебряные медали. «Проблема с командным турниром заключается в том, что действительно сильных сборных в четырех дисциплинах не так много. Поэтому результаты вполне предсказуемы», — заявил Лиз.

Ранее Лиз высказался о поднятии возрастного ценза в фигурном катании. «Это может обернуться катастрофой для команды Тутберидзе. Их 17-летние фигуристки едва держатся. Евгения Медведева достигла пика на чемпионате России 2017 года и была тенью самой себя на Олимпийских играх в Пхенчхане», — заявил он.

Лиз известен критическими высказываниями в адрес сборной России по фигурному катанию. Вместе с другим обозревателем Джонатаном Бейером он записывает аналитические видео и публикует их на YouTube-канале The Skating Lesson.