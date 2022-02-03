Темнокожая лесбиянка обвинила Tesla в бесконтрольном расизме

На компанию Tesla подала в суд бывшая сотрудница — темнокожая лесбиянка, пишет Bloomberg. Бывшая сотрудница компании по имени Кейлин Баркер обвинила производителя электромобилей в бесконтрольной проблеме с расизмом. Она сослалась на то, что корпорация игнорировала нанесенные ей оскорбления, мотивированные также гомофобией.

Жалоба Баркер стала еще одной в череде обвинений в том, что Tesla игнорирует проблемы с дискриминацией по признаку расы, сексуальной ориентации и гендера на своих заводах. Согласно жалобе экс-сотрудницы, она столкнулась с нападками именно тогда, когда Tesla защищалась в суде по еще одному делу о дискриминации работника и проиграла его, получив обязательство выплатить 137 миллионов долларов.

Баркер утверждает, что коллега ударил и оскорбил ее. 25-летняя женщина заявила, что в ее отношении проявили «физическое, ментальное и эмоциональное насилие», потому что она «афроамериканская лесбиянка». Баркер проработала на заводе Tesla с февраля по октябрь 2021 года. Ее уволили после того, как она подала ряд жалоб руководству.

Осенью 2021-го Tesla проиграла в суде против чернокожего работника по имени Оуэн Диас. Федеральное жюри присяжных постановило, что среда, в которой он работал, была расово враждебной, а Tesla должна выплатить 130 миллионов долларов штрафа и 6,9 миллиона долларов за моральный ущерб.

В ноябре компания потребовала нового судебного заседания, чтобы добиваться отмены приговора. Вероятность того, что решение о компенсации будет изменено, есть, однако пока исход процесса только ожидается. Сам Диас заявил, что компания не извлекла уроков из решения суда присяжных, и призвал суд оставить приговор в силе.