Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Стюардесса ответила на наиболее часто задаваемые вопросы о своей профессии

Бывшая стюардесса рассказала о требовании часто надевать каблуки на работу

Фото: Shutterstock

Бывшая стюардесса американских авиалиний ответила на несколько наиболее часто задаваемых вопросов о своей профессии. Своим опытом она поделилась в интервью Insider.

В первую очередь девушка рассказала о требовании надевать каблуки на работу. По ее словам, такая обувь является частью униформы, которую сотрудницы обязаны носить в аэропорту, при встрече пассажиров в самолете и во время самого полета. Также бортпроводница поделилась, что на внутренних рейсах для стюардесс не предусмотрены перерывы, а на международных отдохнуть от работы разрешается в специальной комнате.

«Стюардессы часто работают в резерве, что, по сути, означает, что они дежурят каждый день. Я узнаю о своем следующем путешествии только за ночь до полета. Иногда мне даже звонили за пару часов до поездки», — ответила девушка на вопрос о том, знают ли бортпроводницы, куда они отправятся завтра.

Материалы по теме:
«Мы находимся в группе максимального риска» Российские бортпроводники — о работе во время коронавируса, нервных пассажирах и страхе
«Мы находимся в группе максимального риска»Российские бортпроводники — о работе во время коронавируса, нервных пассажирах и страхе
20 апреля
«Представьте, какой эффект на пассажиров окажут девушки» Мини-юбки, молодость и сексуальность. Как менялись требования к стюардессам в разные времена
«Представьте, какой эффект на пассажиров окажут девушки»Мини-юбки, молодость и сексуальность. Как менялись требования к стюардессам в разные времена
9 июня

Собеседница издания добавила, что у стюардесс почасовая оплата труда — им платят только за время, проведенное в воздухе. Кроме того, девушка развеяла миф о вреде кофе на борту, заявив, что сама постоянно пила его во время полетов. Вдобавок стюардесса отметила, что бортпроводники не убирают самолет после пассажиров, вместо них это делает клининговая компания.

В заключение сотрудница авиакомпании поделилась способом перебороть страх полета. «Если вы боитесь летать, скажите об этом бортпроводнику, как только сядете в самолет. Знание того, что кто-то готов прийти на помощь, может придать вам больше уверенности. А подробное изучение механики самолета также поможет подготовить испуганных пассажиров ко всем шумам», — уточнила девушка.

Ранее в январе российская стюардесса раскрыла значение специальных жестов, используемых членами экипажа во время полета. Бортпроводница показала, что короткие махи ладонью у шеи означают, что на борту слишком жарко и душно, а следующий за ним жест руки, демонстрирующий небольшое расстояние между большим и указательным пальцем, — просьбу немного снизить температуру воздуха.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Исчезнувший при омикроне симптом коронавируса вернулся со «стелс-омикроном»
Популярный комик высказался о возможных новых ведущих КВН
Стюардесса ответила на наиболее часто задаваемые вопросы о своей профессии
Боксер устроил тренировку в московском метро и возмутил россиян
В США отвергли причастность России и Китая к переворотам в странах Африки
В США назвали недостатки новых внедорожников для армии
Женщина заказала в интернете iPhone 13 и обнаружила в коробке мыло
Футболистов и тренеров обяжут оформлять Fan ID
В Совфеде назвали провокацией поставки Турцией оружия на Украину
Россияне высмеяли квартиру с огромным телевизором в санузле
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.