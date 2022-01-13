Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Стюардесса раскрыла значение специальных жестов бортпроводников

Стюардесса показала, как бортпроводники объясняют друг другу просьбы пассажиров жестами

Кадр: @alenastewardess

Российская стюардесса, которая прославилась в сети благодаря роликам о своей профессии, раскрыла значение специальных жестов, используемых членами экипажа во время полета. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Бортпроводница показала, что короткие махи ладонью у шеи означают, что на борту слишком жарко и душно, а следующий за ним жест руки, демонстрирующий небольшое расстояние между большим и указательным пальцем — просьбу немного снизить температуру воздуха. Выражение досады и раздражение на лице может быть воспринято как намек на сложного и проблемного пассажира, а хлопанье ладонями друг о друга и вращение пальцем одной руки по кругу говорит о необходимости поторопиться.

Материалы по теме:
«Мы находимся в группе максимального риска» Российские бортпроводники — о работе во время коронавируса, нервных пассажирах и страхе
«Мы находимся в группе максимального риска»Российские бортпроводники — о работе во время коронавируса, нервных пассажирах и страхе
20 апреля
«Представьте, какой эффект на пассажиров окажут девушки» Мини-юбки, молодость и сексуальность. Как менялись требования к стюардессам в разные времена
«Представьте, какой эффект на пассажиров окажут девушки»Мини-юбки, молодость и сексуальность. Как менялись требования к стюардессам в разные времена
9 июня

Стюардесса также продемонстрировала, что поднятие кисти ко рту и имитация глотков означает просьбу принести пассажиру стакан воды, потирание себя по плечам — плед. Кроме того, на пальцах бортпроводники объясняют друг другу требуемое количество предметов.

В комментариях некоторые пользователи сети назвали жесты понятными любому человеку, а другие поделились, с какими из них они встречались во время полета. «Некоторые жесты и мы, пассажиры, поймем», «Как интересно это закулисье», «Я все поняла бы и без титров, тут как бы не надо быть сотрудником», «Ох уж этот жест "сложные пассажиры"», «Видели, но они по сути все легко читаемые», — написали они под публикацией.

Ранее в январе стюардесса раскрыла способ бесплатно пересесть в первый класс самолета и получить другие дополнительные привилегии во время полета. Бортпроводница призналась, что они с мужем пользуется одной хитростью: супруги надевают парные кофты с надписью «Медовый месяц». Таким образом, члены экипажа принимают пару за молодоженов и делают все, чтобы полет был более комфортным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
На востоке начали внезапную проверку боеготовности российских войск
Для торгующих на бирже россиян придумали новые правила
Дело россиянки Сапеги поступило в белорусский суд
Хакеры парализовали сразу несколько правительственных сайтов Украины
Китай и Индия объявили зимнее перемирие
Tesla выбрала единственную криптовалюту для платежей
В США сочли Украину препятствием для улучшения отношений с Россией
Роналду высказался о возможности выступать до 42 лет
Стюардесса раскрыла значение специальных жестов бортпроводников
Сиделки рассказали о деталях жизни Куравлева в доме престарелых
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter