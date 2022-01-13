Стюардесса раскрыла значение специальных жестов бортпроводников

Российская стюардесса, которая прославилась в сети благодаря роликам о своей профессии, раскрыла значение специальных жестов, используемых членами экипажа во время полета. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Бортпроводница показала, что короткие махи ладонью у шеи означают, что на борту слишком жарко и душно, а следующий за ним жест руки, демонстрирующий небольшое расстояние между большим и указательным пальцем — просьбу немного снизить температуру воздуха. Выражение досады и раздражение на лице может быть воспринято как намек на сложного и проблемного пассажира, а хлопанье ладонями друг о друга и вращение пальцем одной руки по кругу говорит о необходимости поторопиться.

Стюардесса также продемонстрировала, что поднятие кисти ко рту и имитация глотков означает просьбу принести пассажиру стакан воды, потирание себя по плечам — плед. Кроме того, на пальцах бортпроводники объясняют друг другу требуемое количество предметов.

В комментариях некоторые пользователи сети назвали жесты понятными любому человеку, а другие поделились, с какими из них они встречались во время полета. «Некоторые жесты и мы, пассажиры, поймем», «Как интересно это закулисье», «Я все поняла бы и без титров, тут как бы не надо быть сотрудником», «Ох уж этот жест "сложные пассажиры"», «Видели, но они по сути все легко читаемые», — написали они под публикацией.

Ранее в январе стюардесса раскрыла способ бесплатно пересесть в первый класс самолета и получить другие дополнительные привилегии во время полета. Бортпроводница призналась, что они с мужем пользуется одной хитростью: супруги надевают парные кофты с надписью «Медовый месяц». Таким образом, члены экипажа принимают пару за молодоженов и делают все, чтобы полет был более комфортным.