Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Врач предупредил о тяжелых патологиях после нескольких заражений COVID-19

Врач Тимаков заявил о возникновении патологий у переболевшего COVID-19 несколько раз

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Тяжелые патологические состояния могут возникнуть у человека, который три-пять раз переболел коронавирусом. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» предупредил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Он пояснил, что у человека после нескольких заражений могут развиться проблемы со свертываемостью крови и работой сосудов. «Есть риски возникновения аутоиммунных заболеваний от коронавирусной инфекции», — заявил медик.

Кроме того, осложнения с иммунитетом можно заработать, если часто делать прививку, подчеркнул Тимаков. При этом специалист считает, что после COVID-19 можно вакцинироваться уже через месяц-два.

Материалы по теме:
«Вирус, конечно же, останется с нами» Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
«Вирус, конечно же, останется с нами»Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
31 января
«Счет идет на дни» Омикрон начал вытеснять дельта-штамм коронавируса. Чем это грозит россиянам?
«Счет идет на дни»Омикрон начал вытеснять дельта-штамм коронавируса. Чем это грозит россиянам?
27 января

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что говорить о превращении коронавируса в сезонную инфекцию преждевременно.

Эксперт указал, что Россия пока не достигла даже минимального уровня коллективного иммунитета, который должен составлять не менее 80 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Профессор МГУ и член СПЧ заявил о «дрессуре» девятилетней студентки Тепляковой
Главы МИД России и Китая призвали не политизировать Олимпиаду в Пекине
Сломавшему руку оперативнице инспектору ГИБДД запросили меру пресечения
Перенесшая инсульт Елена Проклова рассказала о вердикте врачей
Глава офиса Зеленского заразился коронавирусом
Авторы Cyberpunk 2077 рассказали о двух новых играх
Бывший чемпион UFC провел спарринг против двух соперников одновременно
Врач предупредил о тяжелых патологиях после нескольких заражений COVID-19
Европейцы выступили против уничтожения уникального советского здания
Агата Муцениеце высказалась о совместном отдыхе с Павлом Прилучным
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.