Врач предупредил о тяжелых патологиях после нескольких заражений COVID-19

Тяжелые патологические состояния могут возникнуть у человека, который три-пять раз переболел коронавирусом. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» предупредил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Он пояснил, что у человека после нескольких заражений могут развиться проблемы со свертываемостью крови и работой сосудов. «Есть риски возникновения аутоиммунных заболеваний от коронавирусной инфекции», — заявил медик.

Кроме того, осложнения с иммунитетом можно заработать, если часто делать прививку, подчеркнул Тимаков. При этом специалист считает, что после COVID-19 можно вакцинироваться уже через месяц-два.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что говорить о превращении коронавируса в сезонную инфекцию преждевременно.

Эксперт указал, что Россия пока не достигла даже минимального уровня коллективного иммунитета, который должен составлять не менее 80 процентов.