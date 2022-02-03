Российский школьник выпал из окна 15-этажного дома и умер

В Тюмени школьник выпал из окна 15-этажного жилого дома и погиб. Об этом рассказал ТАСС в четверг, 3 февраля, представитель пресс-службы регионального следственного управления Следственного комитета России.

Происшествие произошло в многоэтажке по улице Революции. Собеседник агентства пояснил, что падение ребенка заметили очевидцы. Они рассказали о случившемся в соцсетях.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства гибели российского школьника.

Ранее жительница поселка Новый Свет в Крыму выбросила из окна четвертого этажа восьмилетнюю дочь. Девочка от полученных травм умерла еще до приезда медиков.

По предварительным данным, 44-летняя женщина страдала шизофренией. В момент убийства отца ребенка дома не было. Приехавшая на место происшествия скорая помощь констатировала смерть девочки.