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Россиянка устроилась стюардессой на королевскую яхту и поведала о жизни богачей

Стюардесса королевской яхты назвала главными интересами богачей искусство и природу

Фото: @yacht_stewardess_alesia

Россиянка из Санкт-Петербурга по имени Алеся, устроившаяся стюардессой на королевскую частную яхту, поведала о жизни богатых людей и назвала их главные интересы. Своими наблюдениями она поделилась в интервью с «Лентой.ру».

По словам девушки, семья, в которой она работает, настолько богатая, что ее представители совсем не думают о деньгах. Она уточнила, что их больше интересуют животные и природа.

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«Они думают совершенно по-другому, о других вещах. Они много говорят об искусстве, природе, заботятся о животных, ездят в Африку, чтобы помогать бедным детям. Их богатство внутри, а не снаружи», — поделилась девушка.

Она добавила, что обожает свою профессию, поскольку работа дает ей возможность не только пообщаться с такими людьми, но также много путешествовать. «За несколько лет я объездила 38 стран. Но больше всего меня поразили Бахрейн и Саудовская Аравия. Такие места удивляют, потому что это совершенно иная культура, другая жизнь, менталитет, люди», — пояснила стюардесса.

Ранее россиянка рассказала о зарплатах стюардесс на чартерных и частных яхтах. По ее словам, девушки получают от тысячи до пяти тысяч долларов, однако на чартерных яхтах, которые обычно арендуются разными клиентами, доход сильно зависит от чаевых.

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Марк Успенский
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