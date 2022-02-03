Этнические песни коренных северных народов записали на спецоборудование

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) на звуковой рекордер записали три первые этнические песни коренных народов региона. Об этом сообщил автор проекта по записи старинных самобытных и современных ненецких песен Илья Сэротэтто, его слова передает ТАСС.

«Уже три этнические песни записали на звуковой рекордер. Я в начале января добрал себе в команду ребят, которые будут записывать песни в разных муниципалитетах. В данный момент две песни записали в селе Яр-Сале и в городе Салехард на звуковой рекордер», — рассказал он.

О намерении открыть студию звукозаписи Сэротэтто объявил в 2021 году. На данный момент работа над проектом продолжается. По словам автора, в прошлом году он выиграл грант в 100 тысяч рублей на реализацию проекта. После завершения работ песни будут дорабатываться под требования цифровых платформ и выкладываться на стриминговые сервисы.

Ранее в ЯНАО издали сборник хантыйского фольклора под названием «Мотивы северной земли», презентация которого прошла в Национальной библиотеке региона. Песни, сказки и легенды для книги собирала писательница Зинаида Лонгортова.