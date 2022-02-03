Власти Чечни рассказали о пропаганде террористических идей Янгулбаевыми

Экс-судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев и члены его семьи якобы годами занимаются пропагандой террористических идей. Об этом РИА Новости заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, комментируя высказывания депутата Госдумы от республики Адама Делимханова.

По его словам, тон высказываний Делимханова связан с деятельностью Янгулбаевых, пропагандировавших сепаратизм, «расчленение страны» и оправдывавших насильственные действия против представителей российских властей.

«Семья Янгулбаевых занималась организацией̆ нападений на различных бывших сотрудников правоохранительных органов», — заявил Дудаев.

Чеченский министр подчеркнул, что ему непонятно возмущение ряда депутатов Госдумы и «якобы патриотов нашей страны», которые осудили Делимханова за жесткость его слов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оценку слов Делимханова должны дать фракция «Единой России» и думская комиссия по этике. По его словам, Кремль не хотел бы вмешиваться в эту ситуацию.

В среду, 2 февраля, Делимханов в своем Instagram-аккаунте пообещал отрезать головы представителям семьи Янгулбаева. Он назвал их мразями и шайтанами, с которыми он готов вести войну.