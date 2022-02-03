Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман заявил о госпитализации из-за повторного COVID-19

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман госпитализировали из-за повторного COVID-19. Об этом он написал в Twitter.

Отмечается, что у экс-главы высокая температура, сильный кашель и шумы в легких. «Просто все серьезно, и надо беречь своих близких и себя», — цитирует Ройзмана Znak.ru.

По данным издания, в прошлый раз политик был госпитализирован летом 2020 года, в первую волну коронавируса. Он провел в больнице 15 дней. В июне минувшего года бывший мэр Екатеринбурга прошел вакцинацию от COVID-19.

Ранее сообщалось, что мэр поселка Половинка (Кондинский район ХМАО) Александр Старжинский заразился коронавирусом. Он высказывался против ковид-сертификатов и принудительной вакцинации. Он отметил, что болезнь протекает в легкой форме.